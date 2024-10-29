Samsung Galaxy Z Fold Special Edition уже нет на складах

На прошлой неделе компания Samsung официально представила новый складной смартфон Galaxy Z Fold Special Edition и продажи устройства начались на выходных. Интересно, что продлились они не так уж долго, потому что доступные устройства закончились всего за 10 минут — да, все устройства были моментально раскуплены, хотя гаджет достаточно дорогостоящий. Вероятно, причина такой популярности в том, что этот складной смартфон стал серьёзным улучшением по сравнению с базовой моделью Fold6, получив увеличенные экраны с более удобным соотношением сторон, тонкий корпус и основную камеру на 200 Мп. Более того, по информации инсайдеров, старт продаж задержали на 7 часов, чтобы компании удалось оценить объём производства и принять решение о количестве доступных устройств перед тем, как открывать форму покупки.

Это говорит о том, что производитель изначально предполагал крайне высокий спрос на данные гаджеты. Также есть данные о том, что спрос был настолько высок, что розничные продавцы и операторы мобильной связи просто не смогли получить смартфон для продажи из-за дефицита запасов. При этом, к сожалению, компания Samsung не раскрыла, сколько единиц входило в первую партию. Кроме того, глобальный релиз Galaxy Z Fold Special Edition пока что не планируется, но можно сказать, что на локальном рынке устройство явно добилось колоссального успеха, потому что гаджет с ценой свыше 2000 долларов разбирают как горячие пирожки. Это очень достойный результат.