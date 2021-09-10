Samsung Galaxy Z Fold3 Thom Browne Edition распродали за 5 секунд

Вчера компания Samsung выпустила в китайскую продажу смартфоны Galaxy Z Fold3 и Z Flip3 Thom Browne Edition, которые оценены в 3950 и 2550 долларов соответственно. Оказалось, что стартовая партия данных изданий была распродана за 5 секунд. Корейский гигант уже объявил, что 17 сентябре в продаже появится новая партия новинок. Напомним, что комплекты включают не только складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold3 и Z Flip3, а также смарт-часы Samsung Galaxy Watch4, беспроводные наушники Galaxy Buds2, беспроводную зарядку, кожаный чехол, ремешок и прочие аксессуары. В России Galaxy Z Flip3 5G оценен в 90 тысяч рублей за версию со 128 ГБ флеш-памяти, а Galaxy Z Fold3 5G – в 160 тысяч рублей.