Samsung Galaxy Z Fold4 первым получил Android 12L

Во время презентации складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold4 одна немаловажная деталь осталась незамеченной. Оказывается, доступная для предзаказа новинка оснащается предустановленной операционной системой Android 12L – первой среди других смартфонов. Сверху будет установлена фирменная оболочка One UI 4.1.1 с различными функциями для многозадачности в работе с двумя экранами.

Напомним, что оцененный от 1800 долларов Galaxy Z Fold 4 характеризуется флагманским процессором Snapdragon 8 Plus Gen 1, 12 ГБ ОЗУ, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), 12 Мп (сверхширик) и 10 Мп (OIS и 3-кратный оптический зум), 10-Мп наружной фронтальной камерой, 4-Мп подэкранной селфи-камерой, складным 7,6-дюймовым Dynamic AMOLED 2X дисплеем с разрешением QHD+, сотношением сторон 6:5, частотой обновления 120 Гц, яркостью 1000 кд/кв.м, внешним 6,2-дюймовым 120-Гц AMOLED-экраном с разрешением 2316:904 пикселя, защитой от воды (степень IPX8), аккумулятором на 4400 мАч, поддержкой 25-Вт проводной зарядки, беспроводной на 15 Вт и обратной беспроводной мощностью 4,5 Вт стереодинамиками и боковым сканером отпечатков пальцев.
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