Samsung Galaxy Z Fold4 получил Android 13

Сегодня компания Samsung официально выпустила апдейт для своей фирменной прошивки One UI 5.0, которая относительно недавно отправилась в релиз. Стоит отметить, что данная прошивка построена на базе новой операционной системы Android 13, которая пока что представлена всего на паре смартфонов по всему миру, и производитель сразу заявлял, что ОС слегка недоработана, так что патчи будут выходить часто и регулярно. И, судя по отчёту для Samsung Galaxy Z Fold4, апдейт действительно носит скорее характер исправления багов и оптимизации — ничего нового производитель вводить не стал. Соответственно, если вы ожидали каких-то новых функций, то не стоит — компания сейчас пытается довести до ума то, что уже есть. И получается это весьма неплохо — пунктов в патче достаточно.

Например, было исправлено множество багов, которые мешали работать со смартфоном на должном уровне, плюс пользователи получили ряд улучшений, касающихся производительности устройства. Более того, хотелось бы отметить, что на текущий момент сама по себе Android 13 очень далека от идеала — это буквально самая проблемная операционная система за последние годы, которую ещё нужно долго дорабатывать до состояния релиза. Но, в любом случае, приятно, что крупные производители смартфонов выпускают апдейты и пользователи получают свежую версию системы, хотя, конечно, сейчас это касается только Samsung Galaxy Z Fold4, который выступает тестовой платформой для всех грядущих нововведений.
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