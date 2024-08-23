Samsung Galaxy Z Fold6 Slim представят уже в конце сентября

При этом стоит напомнить, что на самом деле компания Samsung пока что не делала официальных заявлений о смартфоне Galaxy Z Fold6 Slim, но по информации The Chosun Daily, складной смартфон может быть представлен в Южной Корее уже 25 сентября, то есть всего через месяц. Он будет доступен в чёрном цвете и продаваться примерно за 2090 долларов, что достаточно дорого даже по современным меркам. И, согласно слухам, толщина Samsung Galaxy Z Fold6 Slim составит всего 10 мм, что на 2,1 мм тоньше, чем у базового складного флагмана текущего поколения. При этом устройство получит более крупные экраны — внешний дисплей получит диагональ в 6,5 дюймов (по сравнению с 6,3 дюйма у Galaxy Z Fold6), а складной экран получит диагональ в 8 дюймов (против 7,6 дюйма у текущей модели). Звучит достаточно спорно.