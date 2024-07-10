Samsung Galaxy Z Fold6 оценен в 1900 долларов

Компания Samsung пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Galaxy Z Fold6, которая стала тоньше и легче, чем её предшественник. Толщина в разложенном виде составляет 5,6 мм, а в сложенном – 12,1 мм. Масса равна 239 граммам.

Новинка также характеризуется внешним 6,3-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2376:968 точек, кадровой частотой от 1 до 120 Гц, внутренним 7,6-дюймовым экраном с разрешением 2160:1856 точек, той же частотой обновления и поддержкой стилуса S Pen, топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, 256, 512 или 1 ТБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 4400 мАч, поддержкой 25-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 12 Мп и (сверхширик) и 10 Мп (3-кратное оптическое приближение), 10-Мп фронтальной камерой и 4-Мп подэкранной селфи-камерой, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP48. Смартфон появится в продаже 24 июля по цене от 1900 долларов.
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