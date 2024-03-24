Samsung Galaxy Z Fold6 получит титановый корпус

Сетевой информатор Revegnus поделился подробностями о складном смартфоне Samsung Galaxy Z Fold6, выход которого ожидается грядущим летом. Утверждается, что аппарат оснастят титановым корпусом. Данное сообщается выглядит правдоподобным на фоне недавних слухов о выпуске «доступного» Galaxy Z Fold6 FE. Последнему достанется корпус из алюминиевого сплава. Ранее сообщалось, что Galaxy Z Fold6 FE будет стоить 800 долларов, а его поставки в этом году составят 200-300 тысяч устройств. Также в новое поколение линейки складных смартфонов Samsung войдут Galaxy Z Flip6 и Galaxy Z Fold6. Официальная презентация новинок ожидается уже в июле этого года.

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