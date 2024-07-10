Samsung Galaxy Z Fold6 стоит в России 190 тысяч рублей

Отечественный ритейлер МТС первым в России начал принимать предварительные заказы на складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold6, который был представлен несколько часов назад. Розничные продажи стартуют 24 июля по цене в 190, 200 и 230 тысяч рублей за версии с 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 12 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что новинка оснащается корпусом толщиной 5,6 мм и 12,1 мм, внешним 6,3-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 2376:968 пикселей, частотой обновления от 1 до 120 Гц, гибким 7,6-дюймовым 120-Гц дисплеем с разрешением 2160:1856 пикселей и поддержкой стилуса S Pen, флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 12 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5X, 256, 512 или 1 ТБ флеш-памяти, аккумулятором на 4400 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 25 Вт и 15 Вт соответственно, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп, 12 Мп и (сверхширик) и 10 Мп (3-кратый оптический зум), 10-Мп внутренней селфи-камерой и 4-Мп подэкранной фронтальной камерой, а также защитой от воды и пыли (IP48).