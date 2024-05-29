Samsung Galaxy Z Fold6

Некоторое время назад на просторах интернета уже публиковали несколько результатов бенчмарков нового складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold6 с чипом Snapdragon 8 Gen 3 на борту — это было вполне ожидаемо, потому что данная модель нацелена на продажу в США, а там именно этот процессор обычно и используют. Теперь же в базе данных бенчмарка Geekbench появился результат тестирования европейской модели с кодом товара SM-F956B — довольно ожидаемо этот смартфон тоже использует процессор компании Qualcomm. Если верить инсайдерам, более дешёвая версия складного смартфона под названием Galaxy Z Fold FE будет использовать либо чипы серии Snapdragon, либо процессоры серии Exynos в зависимости от региона продажи. А вот флагманская версия Galaxy Z Fold6 будет использовать только процессор серии Snapdragon — независимо от того, где этот смартфон будут продавать.

Кроме того, протестированная в бенчмарке модель оснащена 12 ГБ оперативной памяти, что, вероятно, останется базовым объёмом оперативной памяти для гаджета. Возможно, компания предложит дополнительно 16 ГБ оперативной памяти, но это только предположение на текущий момент. При этом более дешёвый Z Fold FE также, вероятно, будет предлагать 12 ГБ ОЗУ, поэтому у флагманской модели в данном направлении никакого преимущества не будет. Что касается программного обеспечения, то здесь нет особых сюрпризов — Galaxy Z Fold6 будет поставляться с One UI 6.1 (или, возможно, 6.1.1) на базе Android 14 и получит поддержку на протяжении 7 лет, как и серия смартфонов S24.
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