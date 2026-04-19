Samsung Galaxy Z Fold8 Wide показали на фото

Авторитетный информатор Ice Universe опубликовал первое фото складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold8 Wide, который еще не был представлен официально. Главной особенностью грядущей новинки станет более широкий корпус и внешний экран для более удобного хвата в сложенном виде. По данным источника, смартфон оснастят 5,4-дюймовым внешним дисплеем, 7,6-дюймовым внутренним экраном, топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen5, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки.

Напомним, что в Galaxy Z Fold7 используется 8-дюймовый внутренний AMOLED-дисплей с разрешением 2184:1968 пикселей и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц, а также 6,5-дюймовый внешний AMOLED-экран с разрешением 2520:1080 пикселей и кадровой частотой до 120 Гц.
