Samsung, LG и SK Hynix против Huawei

Какое-то время назад власти США запретили американским компаниям работать с китайской компанией Huawei, так как последнюю заподозрили в шпионаже через аппаратуру для коммуникаций. Этот же запрет касается смартфонов, планшетов и прочей техники производителя. Теперь работать с компанией Huawei отказались ещё и Samsung, LG и SK Hynix — теперь они не будут поставлять производителю дисплеи и компоненты для смартфонов, так как производителям, видимо, тоже указали на то, что санкции могут касаться и их. Теперь не совсем понятно, как производитель будет выходить из ситуации, ведь дисплеев и компонентов от других производителей заказать в нужных объемах будет крайне проблематично, если не сказать невозможно. Интересно, как отреагирует Huawei.