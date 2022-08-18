Samsung Odyssey Ark уже официально продают за 3500 долларов

Дисплей также предлагает свою операционную систему — ОС Samsung Tizen — интегрированные потоковые приложения, такие как YouTube или Apple TV Plus на этом мониторе работают из коробки. Odyssey Ark также имеет встроенную интеллектуальную телевизионную функцию с внутренним Samsung Gaming Hub компании, позволяющую осуществлять потоковую передачу в облаке через несколько платформ, таких как Amazon Luna, Google Stadia и Xbox Game Pass. Помимо игр на Samsung Odyssey Ark, монитор поддерживает режимы «картинка в картинке» или PIP, который стал отраслевым стандартом для телевизоров и нескольких мониторов ПК. В портретном режиме, который компания называет режимом «кабины», экран автоматически корректирует изображение, так что пользователю не нужно вносить коррективы самостоятельно.