Samsung Odyssey Ark уже официально продают за 3500 долларов

Последний отчет о новом игровом дисплее Samsung Odyssey Ark был представлен на выставке CES 2022 в начале этого года. Теперь Samsung принимает предварительные заказы на свой 55-дюймовый игровой монитор, который будет выпущен в середине сентября 2022 года по цене 3500 долларов. Новый Samsung Odyssey Ark предлагает 55-дюймовый дисплей с разрешением экрана 4K и частотой обновления 165 Гц (впервые в отрасли). Также новый Odyssey Ark имеет несколько функций, которые могут заинтересовать отдельных пользователей. Новый игровой монитор от Samsung предлагает дисплей с кривизной 1000R, который можно поворачивать из портретного режима в альбомный режим, что позволяет использовать три отдельных видеоисточника.

Дисплей также предлагает свою операционную систему — ОС Samsung Tizen — интегрированные потоковые приложения, такие как YouTube или Apple TV Plus на этом мониторе работают из коробки. Odyssey Ark также имеет встроенную интеллектуальную телевизионную функцию с внутренним Samsung Gaming Hub компании, позволяющую осуществлять потоковую передачу в облаке через несколько платформ, таких как Amazon Luna, Google Stadia и Xbox Game Pass. Помимо игр на Samsung Odyssey Ark, монитор поддерживает режимы «картинка в картинке» или PIP, который стал отраслевым стандартом для телевизоров и нескольких мониторов ПК. В портретном режиме, который компания называет режимом «кабины», экран автоматически корректирует изображение, так что пользователю не нужно вносить коррективы самостоятельно.