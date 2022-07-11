Samsung Odyssey Neo G85NB теперь доступен в Китае

Samsung объявила о выпуске своего флагманского монитора Odyssey Neo G85NB в Китае по цене 1788 долларов.

Samsung Odyssey Neo G85NB - 32-дюймовый игровой монитор с разрешением 4K и поддержкой частоты обновления 240 Гц. Он оснащен изогнутой панелью VA 4K (3840 x 2160) 1000R с технологией Quantum Matrix, частотой обновления 240 Гц и временем отклика 1 мс (GtG). Экран покрывает до 95% цветового пространства DCI-P3.

Монитор оснащен технологией Quantum Mini LED, которая обеспечивает точное управление плотно расположенными светодиодами, позволяя геймерам видеть более темные и более яркие сцены. Пиковая яркость составляет 2000 кд/м2, а коэффициент статической контрастности 1 000 000 : 1. Монитор имеет два порта HDMI 2.1 и один разъем DisplayPort 1.4. Технология отображения Matte Display обеспечивает защиту от бликов.