Samsung One UI 6.1 выпустили на очень старых смартфонах

Сегодня компания Samsung выпустила целую волну обновлений до прошивки One UI 6.1 — новая версия оболочки уже сейчас поступает на смартфоны семейства Galaxy S22, серию Galaxy S21, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Flip3, Galaxy Z Fold4 и Galaxy Z Fold3 буквально по всему миру. Преимущество данного апдейт на старые смартфоны ещё и в том, что серии смартфонов Galaxy S22, Fold4 и Flip4 получат функции искусственного интеллекта Galaxy AI, которые были представлены вместе с серией смартфонов Galaxy S24 в январе текущего года. Более того, есть информация о том, что даже модели Galaxy S21, Flip3 и Fold3 получают апдейт с некоторыми функциями на базе искусственного интеллекта.

Например, серия Galaxy S21 получает поддержку только для функции Circle to Search, но на самом деле это достаточно важная функция, которая во многом упрощает процесс взаимодействия с поиском объектов в интернете. Flip3 в том же положении, но удивительно, что Fold3 также получает функцию генерации обоев с помощью искусственного интеллекта, тогда как у собрата этой функции нет. Серии Galaxy S22, Fold4 и Flip4, конечно, получают все функции Galaxy AI, хотя некоторое время назад это было не совсем очевидно. Соответственно, можно предположить, что цель Samsung иметь более 100 миллионов устройств с Galaxy AI на конец текущего года кажется вполне достижимой, особенно если учесть предстоящую презентацию смартфонов Galaxy Z Fold6 и Z Flip6, а также все устройства серии Galaxy S24, которые уже находятся в продаже.
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