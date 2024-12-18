Samsung One UI 7 копирует главную фишку iPhone 16 Pro

Прошивка Samsung One UI 7, основанная на операционной системе Android 15, сейчас находится на стадии бета-тестирования и сегодня компания поделилась новыми подробностями о возможностях искусственного интеллекта в этой версии системы. Например, стало известно, что одним из ключевых элементов One UI 7 станет панель Now Bar. Это собственная интерпретация компанией Samsung концепции Dynamic Island от компании Apple. Но, по словам Samsung, Now Bar работает немного иначе, хотя на деле это спорное заявление. Например, Now Bar располагается в нижней центральной части экрана блокировки смартфона и с его помощью можно управлять виджетами, отслеживать результаты тренировок, прокладывать маршруты к следующей встрече или взаимодействовать с иными приложениями в более ускоренном формате.

Кроме того, Now Bar станет точкой доступа к самым продвинутым и удобным функциям, которые были разработаны специалистами из компании Samsung. Например, если вы собираетесь в поездку, модуль предложит создать папку с необходимыми приложениями для быстрого доступа к ним в процессе поездки. Также Now Bar подскажет, когда нужно выезжать в аэропорт или как быстро прибудет такси. Конечно, аналогичная функция уже давно доступна на Android-устройствах благодаря Google, но Now Bar — это собственный взгляд Samsung, что позволит компании лучше кастомизировать инструмент. Другое дело, что далеко не все пользователи хотят этим пользоваться на таком огромном дисплее.
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