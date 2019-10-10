Samsung QLED 8K стоит 250 тысяч

На территории России начали продавать телевизоры Samsung QLED 8K, которые очень длительное время считались слишком дорогим удовольствием. Теперь же на рынок вышли модели с диагональю 55 дюймов и оказалось, что это вполне доступная модель со стоимостью 250 тысяч рублей. Это на самом деле не очень дорого, если посмотреть на телевизоры 4К с такой же диагональю от компании Samsung, то разница в цене не будет такой уж большой. А ведь это гораздо более высокое разрешение, которое предназначено для просмотра контента высочайшего качества. Проблема лишь в том, что такого контента пока что не и в ближайшем будущем его не будет тоже, ведь даже 4К фильмов не так уж много на рынке. Это покупка с прицелом на ближайшие лет пять или даже шесть.