Samsung QLED 8K стоит 6 миллионов рублей

2019-04-15, Автор - Влад Волошин; Продукт - Samsung QLED 8K; [98]
Кто-то говорил, что технология 8К еще очень долго не доберется до конечного пользователя и что это все технологии будущего. Однако, уже сейчас на территорию России завезли самый продвинутый в мире телевизор Samsung QLED 8K. У него диагональ достигает 98 дюймов при разрешении 7680 на 4320 пикселей. Этого хватит, чтобы вы даже с лупой не смогли рассмотреть пиксели, не говоря уже о просмотре фильмов или даже сериалов. Да, контента в 8К довольно мало, точнее его почти нет, плюс телевизор стоит 6 миллионов рублей. С другой стороны, пройдет года два и это уже не будет такая уж нереальная технология из будущего. А лет через пять мы уже будем смотреть на 4К как на устаревшее устройство из прошлого. Вот вам и развитие современных технологий.


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