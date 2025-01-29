Samsung S25 Ultra Ouroboros от Caviar стоит 950 тысяч рублей

Отечественная компания Caviar представила кастомные варианты новенького флагманского смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra, которые объединены символом бесконечности – змеем Уроборосом. Версия Samsung S25 Ultra Ouroboros получила заднюю панель с объемным змеем с покрытием золотом 999 пробы и песочные часы с по-настоящему пересыпающимися золотыми частицами. Она оценена в 949 тысяч рублей за конфигурацию с 1 ТБ флеш-памяти. Модификация Dark Ouroboros получила змея в форме клевера и покрытие из авиационного титана. Данная версия оценена в 659 тысяч рублей за 256 ГБ встроенной памяти.