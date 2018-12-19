Samsung Serif TV выглядит шикарно

Перед презентацией на CES компания Samsung официально анонсировала свой новый телевизор Samsung Serif TV, который больше похож на картину в рамке. Собственно, разработчики этого и хотели достичь — телевизор идеально впишется в любой интерьер квартиры и будет не просто вариантом посмотреть сериалы или фильмы, но и неплохим решением для того, чтобы украсить помещение. Можно вывести фотографии на телевизор, либо же какие-то красивые картинки и получится крутой элемент декора. Стоимость такого продукта пока что не называется, но нужно понимать, что это не совсем доступный телевизор и его стоимость будет весьма приличной. С другой стороны, если вы можете повесить телевизор только ради декора, то в, по идее, должны обладать достаточным количеством личных средств.