Samsung Sero для вертикального контента

Официально представлена ТВ-панель под названием Samsung Sero, которую создали специально для просмотра как горизонтального, так и вертикального контента. Суть в том, что иногда вам нужно посмотреть видео, которое снимали в вертикальном положении. Это могут быть истории в Instagram или любое другое видео. Чтобы избежать черных полос справа и слева, компания Samsung придумала очень интересный механизм поворота экрана, чтобы он мог сам переключаться из горизонтального в вертикальный режим. Это действительно выглядит весьма удобно, но вопрос в том, сможет ли данный продукт привлечь фанатов настолько, чтобы те закрыли глаза на высокую цену только ради данной функции. Лично у меня большие сомнения относительно популярности этого продукта.