Samsung Smart Monitor M8 оценен в 700 долларов

Компания Samsung дала старт продажам монитора Smart Monitor M8 на домашнем для производителя южнокорейском рынке. Цена новинки составляет 692 доллара. Монитор характеризуется толщиной в 11,4 мм, 32-дюймовой панелью с разрешением 4K Ultra HD, 99-процентным охватом цветового пространства sRGB, яркостью 400 кд/м2, отображением 1,07 миллиарда цветовых оттенков, предустановленной ОС Tizen, комплектным ИК-пультом, который имеет совместимость с экосистемой Samsung IoT, магнитной камерой SlimFit, поддержкой Microsoft 365, интерфейсом USB Type-C с возможностью передачи видео и питания, а также 65-Вт зарядки.