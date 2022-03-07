Samsung Smart Monitor M8 официально поступил в продажу

Ранее в этом году на выставке Consumer Electronics Show (CES) в январе компания Samsung анонсировала три новых монитора, в том числе Samsung Smart Monitor M8, который отличается тонким дизайном и функциями для домашнего и офисного использования. Сегодня Samsung Smart Monitor M8 официально поступил в продажу в Южной Корее по цене 692 доллара.

Samsung Smart Monitor M8 имеет толщину всего 11,4 мм, что делает его значительно тоньше предыдущих моделей. Он оснащен 32-дюймовым дисплеем 4K Ultra HD, который поддерживает 99% цветов sRGB, яркость 400 нит и 1,07 миллиарда цветов. В отличие от других мониторов, он представляет собой гибрид, который можно использовать как Smart TV. Он работает на той же платформе Tizen и поставляется с ИК-пультом. Работая под управлением ОС Tizen, он также служит платформой SmartThings, обеспечивая полную совместимость с экосистемой Samsung IoT. Он имеет магнитную и подвижную камеру SlimFit, которую можно прикрепить к монитору, и поддерживает приложения для видеочата, такие как Google Duo. Имеется порт USB Type-C с поддержкой передачи видео и питания, а также быстрая зарядка мощностью 65 Вт.