Samsung Space Monitor стоит слишком дорого

Недавно на выставке электроники компания Samsung показала свой новый монитор под названием Samsung Space Monitor. Суть монитора в том, что у него крайне необычное крепление на стол и вы в любой момент можете отодвинуть монитор вплотную к стене. Для кого-то это действительно большое преимущество, ведь если стол не очень большой, то места обычно не хватает для громоздкой подставки монитора. С Samsung Space Monitor таких проблем у вас не возникнет. Но, теперь появилась цена продукта для нашего рынка и это немного странно. За монитор со вполне стандартным набором функций просят всего 29990 рублей. И когда я говорю «всего», то подразумеваю сарказм, ведь за эти деньги можно взять 4К монитор отличного качества. Видимо, технологии стоят дорого.