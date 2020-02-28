Samsung T55 в трех вариантах

Официально представлена новая линейка изогнутых мониторов под названием Samsung T55, которая представлена тремя вариантами. Правда стоит сказать, что производитель н совсем интересно подал свои мониторы, да и в целом изогнутая матрица сейчас мало кого волнует, так как производители уже давно поняли — плоская матрица продается лучше. Более того, пользователи не совсем понимают, зачем им выгнутая матрица за приличный ценник, если можно гораздо дешевле купить монитор с той же диагональю и работать с полным комфортом. Это вымышленное преимущество изогнутой матрицы на самом деле ничего не дает — пользователь просто сидит перед изогнутым дисплеем и теряет понимание рабочего стола, рабочей плоскости. Так что у Samsung T55 будут проблемы.