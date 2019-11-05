Samsung W20 5G готовится к релизу

Некоторое время назад компания Samsung уже выпустила в продажу свой гибкий смартфон под названием Galaxy Fold, который оказался весть интересным, но слишком уж дорогим. Теперь производитель выпустил тизер нового устройства под названием Samsung W20 5G, который должны показать совсем скоро. Стоит отметить, что информации о данном гаджете на просторах интернета практически нет, есть только слухи и аналитика того, что показал производитель на тизерах. Видимо, компания имеет еще какой-то секретный смартфон, который в ближайшем будущем сделают более доступным или просто у него другое построение каркаса. Пока что ждем, что же нам покажут, а потом будем уже обсуждать более детально готовое устройство. Пока что гадать трудно.