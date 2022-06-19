Samsung анонсировала новый смартфон Galaxy F13

Компания Samsung опубликовала несколько тизерных изображений, раскрывающих особенности грядущего смартфона Galaxy F13.

Модель сочетает в себе современный дизайн блока основной камеры и фронтальную камеру в каплевидном вырезе экрана. Samsung Galaxy F13 будет основана на мобильной платформе Exynos 850. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, но есть функция возможности увеличения оперативной памяти на 4 ГБ. Galaxy F13 будет оснащен 6,6-дюймовым экраном Full HD IPS, основной камерой на 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, аккумулятором на 6000 мАч с поддержкой зарядки на 15 Вт. Есть боковой сканер отпечатков пальцев, операционная система Android 12 с One с интерфейсом UI 4.1.

Официальная премьера Samsung Galaxy F13 состоится 22 июня.
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