Samsung анонсировала новый смартфон Galaxy M11

Компания Samsung анонсировала новый бюджетный смартфон Galaxy M11.

Новинка получила 6.4 дюймовый IPS LCD дисплей с разрешением экрана HD+ и вырез в левом углы для фронтальной камеры на 8 Мп.

За производительность смартфона будет отвечать восьмиядерный процессор с максимальной тактовой частотой 1.3 ГГц. Какой именно фирмы процессор компания Samsung не раскрыла. Смартфон выйдет в двух модификациях, с 3/4 ГБ ОЗУ и 32/64 ГБ ПЗУ. За автономность смартфона будет отвечать аккумулятор ёмкостью на 5000 мАч.

На задней стороне корпуса смартфона разместили сканер отпечатков пальцев и основную камеру с тремя модулями: 13-мегапиксельный главный сенсор, 5-мегапиксельный ширик с углом охвата 115 градусов и сенсор глубины на 2 Мп.

Смартфон также оснастили разъёмом для наушников, USB-C, Bluetooth 4.2 и Wi-Fi b/g/n. К сожалению, цену и дату старта продаж смартфона компания Samsung пока не объявила.