Samsung анонсирует изогнутые мониторы серии T55

Серия мониторов T55 будет представлена тремя мониторами. Это модели C24T55, C27T55 и C32T55. Стоимость и доступность мониторов остается в секрете.

Мониторы оснащены VA матрицей и имеют кривизну 1000R. Частота обновления при этом составляет 75 Гц, а время отклика 4 мс. Максимальное разрешение экрана 1920 на 1080 пикселей. Серия T55 имеет максимальную яркость 250 кд/м2. Мониторы покрывают 199% цветовой гаммы sRGB и 88% цветовой гаммы DCI-P3.

Углы обзора составляют 178 градусов. Подставка регулируется, наклон от -3 до 20 градусов. Дополнительные функции включают поддержку AMD FreeSync. Технология Flicker-Free и Eye Saver Mode позволяют с комфортом работать за монитором.

Samsung C24T55, C27T55 и C32T55 по названию понятно, какую диагональ имеют мониторы, 24, 27 и 32 дюйма. Серия мониторов предлагает один порт HDMI 1.4, порт DisplayPort, разъем для наушников, разъем D-sub. C32T55 и C27T55 оборудованы двумя динамиками.