Samsung будет делать дисплеи для OPPO

В сети активно обсуждают новость о том, что компания Samsung планирует продавать свои OLED-дисплеи Infinity компании OPPO. На данный момент это одна из самых популярных компаний, которая является дочерней компанией BBK. Вместе с Vivo, которая тоже дочка BBK, они занимают пятую позицию на мобильном рынке, то есть это громадные объемы продаж. Если Samsung и правда будет продавать свои изогнутые дисплеи этому гиганту, то можно смело говорить о повышении прибыли. Нужно понимать, что один дисплей Infinity с диагональю 6,42 дюйма, а именно такие заказала OPPO, стоит 100 долларов. То есть, если компания закажет один миллион таких дисплеев, то прибыль корейской компании посчитать очень просто. Думаю, такими темпами Samsung просто перестанет делать смартфоны и отправится производить лишь дисплеи.