Samsung будет производить заметно больше складных смартфонов

Samsung Electronics, по всей видимости, планирует расширить производственные мощности своих складных смартфонов. Эта новость появилась из-за того, что недавно выпущенные телефоны Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 увидели неожиданный спрос во всем мире. По данным KedGlobal, подразделение компании Samsung Display увеличило годовую производственную мощность складных панелей на 47 процентов, повысив рост с 17 миллионов единиц до 25 миллионов единиц. Южнокорейский технологический гигант также планирует расширить свой завод Bac Ninh во Вьетнаме во второй половине этого года — этот объект будет стремиться выйти на полную мощность к концу этого или в начале следующего года.

Кроме того, эксперты полагают, что после завершения планов расширения компании бренд будет производить 10 миллионов единиц Galaxy Z Fold3 и 15 миллионов единиц моделей Galaxy Z Flip3 в год. Для тех, кто не знает, Samsung нацелена на увеличение производства, поскольку спрос на ее новые складные смартфоны оказался выше, чем ожидалось изначально. Примечательно, что на его раскладные телефоны третьего поколения было оформлено около 920 000 предварительных заказов в Южной Корее, что примерно в 1,8 раза больше, чем даже на недавно выпущенный флагманский смартфон Galaxy S21. Соответственно, у Samsung нет другого выбора, кроме как расширять свои возможности в производстве данных смартфонов. И это, безусловно, существенно повлияет на рынок смартфонов в целом, так как складных моделей будет просто море.