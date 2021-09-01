Samsung будет производить заметно больше складных смартфонов

Samsung Electronics, по всей видимости, планирует расширить производственные мощности своих складных смартфонов. Эта новость появилась из-за того, что недавно выпущенные телефоны Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 увидели неожиданный спрос во всем мире. По данным KedGlobal, подразделение компании Samsung Display увеличило годовую производственную мощность складных панелей на 47 процентов, повысив рост с 17 миллионов единиц до 25 миллионов единиц. Южнокорейский технологический гигант также планирует расширить свой завод Bac Ninh во Вьетнаме во второй половине этого года — этот объект будет стремиться выйти на полную мощность к концу этого или в начале следующего года.

Кроме того, эксперты полагают, что после завершения планов расширения компании бренд будет производить 10 миллионов единиц Galaxy Z Fold3 и 15 миллионов единиц моделей Galaxy Z Flip3 в год. Для тех, кто не знает, Samsung нацелена на увеличение производства, поскольку спрос на ее новые складные смартфоны оказался выше, чем ожидалось изначально. Примечательно, что на его раскладные телефоны третьего поколения было оформлено около 920 000 предварительных заказов в Южной Корее, что примерно в 1,8 раза больше, чем даже на недавно выпущенный флагманский смартфон Galaxy S21. Соответственно, у Samsung нет другого выбора, кроме как расширять свои возможности в производстве данных смартфонов. И это, безусловно, существенно повлияет на рынок смартфонов в целом, так как складных моделей будет просто море.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Z Fold3
Смартфоны ZTE теперь поддерживают 5G Messaging...
Смартфоны ZTE теперь поддерживают 5G MessagingС каждой новой мобильной беспроводной телекоммуникационной технологией или сетевым стандартом появляются ...
Смартфон Vivo S10 получит 108-Мп камеру...
Смартфон Vivo S10 получит 108-Мп камеруВ сети появились подробности о смартфоне Vivo S10, который еще не был представлен официально. Итак, аппар...
Раскрыты спецификации смартфона realme GT Master Edition ...
Раскрыты спецификации смартфона realme GT Master Edition realme готовит к релизу новый смартфон realme GT Master Edition. ...
Redmi Note 8 впервые вышел в России...
Redmi Note 8 впервые вышел в РоссииКомпания Xiaomi выпустила в России смартфон Redmi Note 8 2021, который является переизданием выпущенного ...
Обзор ZTE Blade L210. Проблемный смартфон для мессенджеров...
Обзор ZTE Blade L210. Проблемный смартфон для мессенджеровТестируемый сегодня смартфон ZTE Blade L210 работает на базе Android Go. Это облегченная версия операцион...
Qualcomm выпустит улучшенную платформу Snapdragon 888 Plus...
Qualcomm выпустит улучшенную платформу Snapdragon 888 PlusКомпания Qualcomm на мероприятии MWC 2021 представила новый чип Snapdragon 888 Plus, который обеспечит ещ...
В сеть слили изображения Nokia XR20...
В сеть слили изображения Nokia XR20HMD Global должна уже совсем скоро, 27 июля, официально анонсировать свой новый защищенный смартфон, о ко...
Смартфон ZTE Blade V30 вышел в России...
Смартфон ZTE Blade V30 вышел в РоссииКомпания ZTE дала старт российским продажам смартфонов ZTE Blade V30 и Blade V30 Vita, которые первое вре...
Обзор ZTE Blade A7s 2020. Недорогой смартфон с рекламой в памятиОбзор ZTE Blade A7s 2020. Недорогой смартфон с рекламой в памяти
Обзор Motorola Moto G9 Play 64GB Dual Sim. Недорогой смартфон с NFC и 48 Мп камеройОбзор Motorola Moto G9 Play 64GB Dual Sim. Недорогой смартфон с NFC и 48 Мп камерой
Обзор ZTE Blade V2020 Smart 4/64GB. Смартфон с квадрокамерой и NFC. Плюсы и минусыОбзор ZTE Blade V2020 Smart 4/64GB. Смартфон с квадрокамерой и NFC. Плюсы и минусы
Обзор vivo Y31. Смартфон с NFC и хорошей автономностьюОбзор vivo Y31. Смартфон с NFC и хорошей автономностью
Обзор Cubot X50. Квадрокамера и бесконтактные платежиОбзор Cubot X50. Квадрокамера и бесконтактные платежи
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor