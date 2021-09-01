Samsung будет производить заметно больше складных смартфонов

Кроме того, эксперты полагают, что после завершения планов расширения компании бренд будет производить 10 миллионов единиц Galaxy Z Fold3 и 15 миллионов единиц моделей Galaxy Z Flip3 в год. Для тех, кто не знает, Samsung нацелена на увеличение производства, поскольку спрос на ее новые складные смартфоны оказался выше, чем ожидалось изначально. Примечательно, что на его раскладные телефоны третьего поколения было оформлено около 920 000 предварительных заказов в Южной Корее, что примерно в 1,8 раза больше, чем даже на недавно выпущенный флагманский смартфон Galaxy S21. Соответственно, у Samsung нет другого выбора, кроме как расширять свои возможности в производстве данных смартфонов. И это, безусловно, существенно повлияет на рынок смартфонов в целом, так как складных моделей будет просто море.