Samsung будет выпускать датчики изображения для iPhone 18 в США

Западные журналисты сообщают, что Samsung готовится установить оборудование для производства CMOS-датчиков изображения на своём действующем предприятии в Остине, штат Техас. В открытом доступе уже появились вакансии, связанные с механическими и электротехническими работами по подключению этого оборудования. Кроме того, Samsung нанимает техников и инженеров для обслуживания очистного оборудования, которое используется для удаления загрязнений с поверхности кремниевых пластин. Эти шаги последовали за тем, как в начале месяца компания уведомила городской совет Остина о намерении инвестировать 19 миллиардов долларов в развитие своего местного завода.

Ожидается, что расширенные производственные мощности Samsung по выпуску сенсоров изображения будут задействованы для будущей линейки iPhone 18 от Apple. При этом отмечается, что модели iPhone 18 Pro, вероятно, получат трёхслойный стековый сенсор изображения, а также камеру с переменной диафрагмой. Это достаточно важный момент, так как компания Apple недавно отчиталась об убытках на 1,1 миллиарда долларов из-за таможенных пошлин, так что производство на локальном рынке позволит этого избежать и получать больше прибыли в будущем. Для Samsung же это тоже практически золотой билет, так как на рынке США никто больше датчики изображения такого уровня не производит — у неё просто не будет конкуренции, что тоже положительно сказывается на ценообразовании и чистой прибыли в будущем.
