Samsung будет выпускать смартфоны в новом дизайне

2018-11-17, Автор - Ganibal; Продукт - Samsung Galaxy S10; [109]
Samsung Galaxy S10 будет совершенно другим устройством в отличии от Samsung Galaxy S8 и S9. Сегодня патент от Samsung показывает возможные модели для будущих смартфонов, которую называют моделью Infinity-O, данный девайс Samsung анонсировала на своей недавней конференции разработчиков: эта модель представляет собой полный дисплей с закругленными углами и одним круговым вырезом для камеры.

Модели A и B являются единственными двумя конструкциями, которые имеют фиксированный экран, отображаемый в цвете. Границы модели A больше похожи на Galaxy Note9, а модель B намного ближе Galaxy S9.

Другие модели, такие как C, E, F и J, имеют изогнутое стекло по краям. Но независимо от того, какой дизайн выберет Samsung, он станет совершенно новым для мобильной индустрии.

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