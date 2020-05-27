Samsung дала старт производству складного смартфона Galaxy Fold 2

Профильное издание SamMobile сообщает о том, что компания Samsung начала массовое производство складного смартфона Galaxy Fold 2. При этом, официальный дебют устройства ожидается в августе этого года.

По предварительным данным, смартфон получит три дисплея: в сложенном состоянии нас ждет 6,6-дюймовый основной экран и вспомогательная полоса 0,8:5 дюймов, а в разложенном – 8-дюймовый дисплей. Также устройству прочат многомодульную поворотную камеру, беспроводную зарядку и поддержку сетей 5G, топовую платформу Snapdragon 865, до 12 ГБ оперативной памяти, до 512 ГБ флеш-памяти, а также тройную тыльную камеру с модулями на 12, 16 и 64 Мп.