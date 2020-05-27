Samsung дала старт производству складного смартфона Galaxy Fold 2

Профильное издание SamMobile сообщает о том, что компания Samsung начала массовое производство складного смартфона Galaxy Fold 2. При этом, официальный дебют устройства ожидается в августе этого года.

По предварительным данным, смартфон получит три дисплея: в сложенном состоянии нас ждет 6,6-дюймовый основной экран и вспомогательная полоса 0,8:5 дюймов, а в разложенном – 8-дюймовый дисплей. Также устройству прочат многомодульную поворотную камеру, беспроводную зарядку и поддержку сетей 5G, топовую платформу Snapdragon 865, до 12 ГБ оперативной памяти, до 512 ГБ флеш-памяти, а также тройную тыльную камеру с модулями на 12, 16 и 64 Мп.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Fold 2
Обзоры:
Предварительный обзор OPPO Reno3 Pro 5G. Лучший в своем классеПредварительный обзор OPPO Reno3 Pro 5G. Лучший в своем классе
Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy A01. Очень добротный бюджетникОбзор плюсов и минусов Samsung Galaxy A01. Очень добротный бюджетник
Предварительный обзор ZTE Axon 10s Pro. Весьма мощный флагманПредварительный обзор ZTE Axon 10s Pro. Весьма мощный флагман
Новости:
Подбираем чехол для Samsung Galaxy A50

В последнее время производители смартфонов стали делать серьезный упор на толщину корпуса, которая с кажд...
Huawei увеличила продажи в Китае на 6% в период спада рынка

Согласно отчету Counterpoint Research, в Китае за первый квартал продажи смартфонов снизились на 22%, по...
Huawei Mate 30 стоит облачить в чехол

После релиза смартфона Huawei Mate 30 стало понятно, что производитель решил сделать упор на большой дисп...
Обзор Creative Outlier One. Недорогие беспроводные наушники для спорта и фитнесаОбзор Creative Outlier One. Недорогие беспроводные наушники для спорта и фитнеса
Обзор AEROCOOL EARL (4710562751307). Лучшее игровое кресло до 20 000Обзор AEROCOOL EARL (4710562751307). Лучшее игровое кресло до 20 000
Лучшая мышка для работы. Xiaomi Mi Wireless Mouse Black USBЛучшая мышка для работы. Xiaomi Mi Wireless Mouse Black USB
Обзор ASUS ROG Chakram (90MP01K0-BMUA00). Беспроводная игровая мышка с Qi-зарядкойОбзор ASUS ROG Chakram (90MP01K0-BMUA00). Беспроводная игровая мышка с Qi-зарядкой
Обзор realme 6 8/128GB. Бюджетный смартфон с функционалом флагманаОбзор realme 6 8/128GB. Бюджетный смартфон с функционалом флагмана
AMD разрабатывает новое охлаждение для б...
AMD разрабатывает новое охлаждение для бНа презентации был показан слайд в котором было изображение дизайна топовой видеокарты AMD Navi следующег...
Apple приостановила производство iPhone ...
Apple приостановила производство iPhone Индийские инсайдеры сообщили о том, что компания Apple была вынуждена приостановить производство смартфон...
Обзор Tigear Velo. Велозамок со сканером...
Обзор Tigear Velo. Велозамок со сканеромНесмотря на временное похолодание уже стартовал активный сезон для владельцев велосипедов. Помимо того, к...
ZTE Axon 11 5G с процессором Qualcomm Sn...
ZTE Axon 11 5G с процессором Qualcomm SnКомпания ZTE провела онлайн-презентацию, на котором анонсировала новый смартфон Axon 11 5G. ...
Производитель масла «Слобода» представил...
Производитель масла «Слобода» представилGoogle Assistant, Siri, Cortana, Alexa, Алиса – каждая уважающая себя IT-компания считает своим долгом вы...
ASUS анонсировала два игровых мониторов ...
ASUS анонсировала два игровых мониторов Компания Asus представила два новых игровых мониторов VZ249HEG1R и VZ279HEG1R. Две модели имеют идентичны...
LG откажется от флагманских смартфонов...
LG откажется от флагманских смартфоновПоявилась весьма странная информация о том, что компания LG планирует полностью отказаться от смартфонов ...
EKWB представила новые водоблоки для про...
EKWB представила новые водоблоки для проВодоблоки EK-Quantum Magnitude имеют совершенно новый дизайн. Работа была продела для повышения тепловых ...
Новая компактная игровая клавиатура Logi...
Новая компактная игровая клавиатура LogiКомпания Logitech анонсировала игровую клавиатуру "G915 TKL", которая должна появится в продаже в июне с ...
AMD Radeon Pro VII новое решение для раб...
AMD Radeon Pro VII новое решение для рабПрофессиональная видеокарта для рабочих станций компании AMD Radeon Pro VII наконец-то вышла. Видеокарта ...
Обновленный ноутбук Acer Aspire 7 оценен...
Обновленный ноутбук Acer Aspire 7 оцененКомпания Acer дала старт российским продажам обновленного ноутбука Aspire 7, рекомендованная цена которог...
Beats объявила цену на новые беспроводны...
Beats объявила цену на новые беспроводныКомпания Beats by Dr. Dre официально анонсировала в России запуск беспроводных наушников Powerbeats, кото...
Обзор Corsair VOID Elite Surround (CA-9011205-EU). Универсальные игровые наушникиОбзор Corsair VOID Elite Surround (CA-9011205-EU). Универсальные игровые наушники
Обзор ASUS ROG Chakram (90MP01K0-BMUA00). Беспроводная игровая мышка с Qi-зарядкойОбзор ASUS ROG Chakram (90MP01K0-BMUA00). Беспроводная игровая мышка с Qi-зарядкой
Обзор ABKONCORE Cronos 350M (ABCRO350M). Недорогой Mini-Tower корпус Обзор ABKONCORE Cronos 350M (ABCRO350M). Недорогой Mini-Tower корпус
Обзор OnePlus 8 Pro 8/128GB. Лучший флагманский смартфон начала 2020 годаОбзор OnePlus 8 Pro 8/128GB. Лучший флагманский смартфон начала 2020 года
Обзор THERMALTAKE S300 TG Snow (CA-1P5-00M6WN-00). Корпус из стали и стеклаОбзор THERMALTAKE S300 TG Snow (CA-1P5-00M6WN-00). Корпус из стали и стекла
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor