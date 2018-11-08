Samsung дарит 512 ГБ памяти при покупке Galaxy Note9

2018-11-08, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy Note9; [86]
Компания Samsung Electronics готовит очередную акцию для российских пользователей. При покупки флагманского смартфона Samsung Galaxy Note9 с 512 ГБ флеш-памяти покупатель получит в подарок карту памяти емкостью 512 ГБ. Акция будет действовать в онлайн-магазине Samsung до 21 ноября.

Напомним, что Samsung Galaxy Note 9 оснащается 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с соотношение сторон 18,5:9 и разрешением Quad HD+ (2960:1440 пикселей), двойной основной камерой на 12 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп, чипсетами Exynos 9810 и Qualcomm Snapdragon 845 в зависимости от региона, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 512 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 4000 мАч с беспроводной зарядкой, сканером отпечатков пальцев, защитой от влаги и пыли на уровне IP68, обновленным стилусом S Pen, а также операционной системой Android 8.1 Oreo.

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