Samsung делает ставку на 2 нм, но клиенты не верят

Проблемы с привлечением клиентов к своим передовым техпроцессам вынудили не только отложить запуск завода в США до 2026 года, но и задержать разработку 1,4-нм технологии, сосредоточив усилия на повышении стабильности производства по 2-нм нормам с архитектурой GAA. По данным инсайдеров, компания запустила новую стратегию, в рамках которой ведёт переговоры с различными секторами, чтобы сосредоточить ресурсы на повышении выхода годных кристаллов до 60–70%. Достигнув этих показателей, Samsung сможет рассчитывать на массовое производство, а потенциальные заказчики — на стабильные поставки. Акцент на 2 нм GAA связан с тем, что основные клиенты планируют использовать этот техпроцесс в ближайшие 2–3 года. Однако ситуация остаётся сложной.

Ранее сообщалось, что Samsung должна была получить заказы от Qualcomm на выпуск чипов Snapdragon 8 Elite Gen 2 по новой литографии. Пробное производство было завершено, но в итоге Qualcomm, по слухам, отказалась от планов сотрудничества, что стало серьёзным ударом по Samsung. Тем не менее, в Samsung не сдаются — на данный момент уже завершена базовая разработка второго поколения 2нм-процесса, а в ближайшие два года планируется реализация третьей версии — SF2P+. Для коммерчески жизнеспособного производства уровень выхода годных кристаллов должен быть не ниже 70%, и руководство компании дало внутренним подразделениям шесть месяцев на достижение этой цели. Интересно, получится ли это реализовать.