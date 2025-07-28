Samsung делает ставку на 2-нм техпроцесс до 2033 года

На фоне продолжающегося бума в сфере искусственного интеллекта, Samsung ранее решила отложить производство чипов по 1,4-нм техпроцессу, сосредоточив все силы и ресурсы на 2-нм GAA-узле. Несмотря на то, что текущая производственная эффективность этого техпроцесса составляет лишь 30–40%, это всё же значительный прогресс по сравнению с серьёзными трудностями, с которыми компания столкнулась при переходе на 3-нм GAA. Более того, хотя ранее сообщалось, что спрос на 2-нм техпроцесс продлится около двух лет, новое исследование от издания Chosun раскрывает гораздо более масштабные планы — контракт стоимостью 16,5 миллиарда долларов (примерно 7,6% от общей выручки Samsung) заключён до 31 декабря 2033 года. Это указывает на долгосрочную ставку компании на этот техпроцесс.

Тем не менее, массовое производство пока не запущено — Samsung в настоящее время использует 2-нм техпроцесс преимущественно для тестирования чипа Exynos 2600, который недавно засветился в Geekbench 6. Инсайдеры отрасли считают, что заключение контракта подтверждает надёжность и жизнеспособность технологии, а значит, компания может рассчитывать на новые заказы в ближайшем будущем, что приближает её к серьёзному конкурированию с TSMC на продвинутых техпроцессах. Более того, помимо первого поколения 2-нм техпроцесса GAA, Samsung уже завершила базовую разработку второй версии техпроцесса и планирует внедрение третьего поколения в течение двух лет. Это внушает доверие.