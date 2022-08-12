Samsung делает ставку на складные смартфоны

Samsung активно продвигает складные смартфоны, которые медленно, но верно завоевывают рынок. Несколько лет назад, когда дебютировал оригинальный Galaxy Z Fold, мало кто думал, что этот день наступит, но, судя по последнему заявлению Samsung, кажется, что компания готова свергнуть серию Galaxy S и сделать свои складные телефоны следующими флагманскими устройствами. По словам руководителя Samsung, совокупные продажи Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip превысят продажи других премиальных телефонов Galaxy через три года. «К 2025 году складные устройства будут составлять более 50% от общего объема поставок премиальных смартфонов Samsung», — сказал Но журналистам, сообщает Korea Herald. Руководитель также заявил, что «складные устройства станут новым стандартом смартфонов» и это, безусловно, смелое утверждение.

Это явно означает, что в будущем Samsung придется делать свои складные флагманы еще лучше и доступнее, чтобы увеличить их распространение. Конечно, серия Galaxy Z Fold остается вершиной премиум-класса, но серия Z Flip предназначена для тех, кто ищет более доступные предложения. Честно говоря, это амбициозный план. Трудно поверить, что Samsung планирует сосредоточить внимание на серии Galaxy Z, а не на серии Galaxy S. Но три года — это еще много времени, и все может кардинально измениться. Единственный аргумент, который по-прежнему остается в пользу того, что складные телефоны превосходят все, заключается в том, что складные телефоны относительно новы на рынке, и им еще предстоит много развиваться. Так что да, через три года мы можем увидеть, что складные телефоны лучше всего остального.