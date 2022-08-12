Samsung делает ставку на складные смартфоны

Samsung активно продвигает складные смартфоны, которые медленно, но верно завоевывают рынок. Несколько лет назад, когда дебютировал оригинальный Galaxy Z Fold, мало кто думал, что этот день наступит, но, судя по последнему заявлению Samsung, кажется, что компания готова свергнуть серию Galaxy S и сделать свои складные телефоны следующими флагманскими устройствами. По словам руководителя Samsung, совокупные продажи Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip превысят продажи других премиальных телефонов Galaxy через три года. «К 2025 году складные устройства будут составлять более 50% от общего объема поставок премиальных смартфонов Samsung», — сказал Но журналистам, сообщает Korea Herald. Руководитель также заявил, что «складные устройства станут новым стандартом смартфонов» и это, безусловно, смелое утверждение.

Это явно означает, что в будущем Samsung придется делать свои складные флагманы еще лучше и доступнее, чтобы увеличить их распространение. Конечно, серия Galaxy Z Fold остается вершиной премиум-класса, но серия Z Flip предназначена для тех, кто ищет более доступные предложения. Честно говоря, это амбициозный план. Трудно поверить, что Samsung планирует сосредоточить внимание на серии Galaxy Z, а не на серии Galaxy S. Но три года — это еще много времени, и все может кардинально измениться. Единственный аргумент, который по-прежнему остается в пользу того, что складные телефоны превосходят все, заключается в том, что складные телефоны относительно новы на рынке, и им еще предстоит много развиваться. Так что да, через три года мы можем увидеть, что складные телефоны лучше всего остального.
Samsung Galaxy Z Fold 4 будет стоить 1800 евро…
Профильное издание Winfuture раскрыло дизайн и параметры складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 4, офи…
В серии iPhone 14 Pro появится функция Always-on display…
В последнем докладе Apple, рассказывается о линейке iPhone 14 Pro, которая имеет функцию Always-On Displa…
Смартфон OnePlus 10R Lite готов к выходу …
Китайские источники сообщают о том, что представленный недавно смартфон OnePlus Ace Racing Edition скоро …
Неизвестный смартфон Nzone появился в списках TENAA…
Ожидается, что телекоммуникационный гигант China Mobile выпустит новый смартфон, поскольку на TENAA появи…
Представлен смартфон AGM Glory G1S с лучшей тепловизионной к…
Компания AGM представила новый смартфон AGM Glory G1S с тепловизионной камерой. Камера имеет разрешение 2…
Представлен смартфон Honor X8 5G…
Компания Honor пополнила ассортимент смартфонов моделью X8 5G, которая, в числе прочего, получила предуст…
Билл Гейтс пользуется Samsung Galaxy Z Fold3…
Бывший глава компании Microsoft Билл Гейтс, отвечая на вопросы в Reddit, рассказал о своем основном смарт…
OPPO Reno 3 и Reno 3 Pro получили стабильное обновление Colo…
В минувшем месяце OPPO запустила ограниченный бета-тест Android 12 для смартфонов ORPO Reno 3 и Reno 3 Pr…
Обзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячокОбзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячок
Обзор Cubot Pocket. Маленький смартфон с бесконтактными платежамиОбзор Cubot Pocket. Маленький смартфон с бесконтактными платежами
Обзор Itel A25. Выбор смартфона до 5000 рублей?Обзор Itel A25. Выбор смартфона до 5000 рублей?
Обзор Xiaomi Mi 11 Lite 8/128GB. Смартфон среднего класса с ярким AMOLEDОбзор Xiaomi Mi 11 Lite 8/128GB. Смартфон среднего класса с ярким AMOLED
Обзор Philips Xenium E185. Кнопочный телефон с длительным временем автономной работыОбзор Philips Xenium E185. Кнопочный телефон с длительным временем автономной работы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor