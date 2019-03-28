Samsung демонстрирует надежность механизма Samsung Galaxy Fold

Samsung официально выпустила небольшое видео, демонстрирующее строгие тесты сгибания Samsung Galaxy Fold.

В 34-секундном видеоролике показано, как несколько смартфонов Galaxy Fold подключаются к специально разработанным машинам, и они настроены на многократное открывание и складывание, демонстрируя надежность механизма.

Samsung утверждает, что Galaxy Fold может выдерживать около 200 000 сгибов, поэтому требуется около недели, чтобы завершить 200 000 сгибов - имитируя пять лет использования. Samsung постепенно начал раскрывать больше информации и продвигать Galaxy Fold, поскольку телефон поступит в продажу 26 апреля в США.