Samsung до конца года выпустит One UI 5.0 на многих смартфонах

На протяжении нескольких месяцев компания Samsung активно работает над тем, чтобы выпустить операционную систему One UI 5.0 на свои смартфоны нового и не очень поколения. Например, если вы следите за новостями, то знаете, что производитель выпустил фирменную прошивку One UI 5.0 на базе Android 13 даже на относительно недорогих смартфонах, которые были представлены год или даже два назад. Это отличные новости для тех, кто купил себе недорогой смартфон и хочет получить более свежую версию прошивки, безусловно. Однако теперь появились данные, что компания хочет до конца года выпустить One UI 5.0 на все свои смартфоны, чтобы это была стабильная версия и всё работало так, как и должно. Конечно, нам пока что верится в это с трудом, потому что сегодня уже 28 декабря.

Вероятно, некоторые пользователи скажут, что One UI 5.0 и так представлена на огромном количестве устройств, так что работы осталось не так уж много, но это не совсем так. Дело в том, что на самом деле производитель на многих смартфонах выпустил прошивку в формате бета-теста, так что там еще очень много проблем и недоработок. Но, с другой стороны, если вы хотите получить смартфон среднего класса с операционной системой Android 13, то у вас буквально нет выбора — конкуренты даже не на все флагманы эту систему перенесли, что уж говорить о представителях среднего класса. Другое дело, что в определённых ситуациях бета-версия всё же не сильно подходит для повседневного использования, но это вскоре могут исправить.