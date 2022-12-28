Samsung до конца года выпустит One UI 5.0 на многих смартфонах

На протяжении нескольких месяцев компания Samsung активно работает над тем, чтобы выпустить операционную систему One UI 5.0 на свои смартфоны нового и не очень поколения. Например, если вы следите за новостями, то знаете, что производитель выпустил фирменную прошивку One UI 5.0 на базе Android 13 даже на относительно недорогих смартфонах, которые были представлены год или даже два назад. Это отличные новости для тех, кто купил себе недорогой смартфон и хочет получить более свежую версию прошивки, безусловно. Однако теперь появились данные, что компания хочет до конца года выпустить One UI 5.0 на все свои смартфоны, чтобы это была стабильная версия и всё работало так, как и должно. Конечно, нам пока что верится в это с трудом, потому что сегодня уже 28 декабря.

Вероятно, некоторые пользователи скажут, что One UI 5.0 и так представлена на огромном количестве устройств, так что работы осталось не так уж много, но это не совсем так. Дело в том, что на самом деле производитель на многих смартфонах выпустил прошивку в формате бета-теста, так что там еще очень много проблем и недоработок. Но, с другой стороны, если вы хотите получить смартфон среднего класса с операционной системой Android 13, то у вас буквально нет выбора — конкуренты даже не на все флагманы эту систему перенесли, что уж говорить о представителях среднего класса. Другое дело, что в определённых ситуациях бета-версия всё же не сильно подходит для повседневного использования, но это вскоре могут исправить.
Red Magic 8 Pro порадовал дизайном корпуса…
Мы уже давно привыкли к достаточно безликим смартфонам, которые не могут порадовать нас хоть каким-то инт…
Realme 9 5G уже продается в России…
Официальный российский релиз смартфона Realme 9 5G запланирован на 11 октября, но крупные отечественные р…
Доступный флагман Redmi K60 получит 50-Мп основную камеру…
Известный своей осведомленностью инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфонах серии…
Xiaomi 13 показали на тизере…
Недавно на просторах интернета появились первые рендеры смартфона Xiaomi 13, которые, как многие думали, …
Redmi K40S рекордно подешевел в Китае …
Компания Xiaomi снова снизила цену на смартфон Redmi K40S в Китае. Если на старте продаж топовый вариант …
Камерофон Xiaomi 13 Ultra получит 16/1 ТБ памяти …
Известный своей осведомленностью информатор Digital Chat Station поделился подробностями о топовом камеро…
Представлен смартфон Samsung Galaxy A04e…
Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy A04e, которая получила довольно скромные…
Топовый камерофон Vivo X90 Pro+ оценен в 910 долларов …
Как и было обещано, сегодня компания Vivo пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Vivo X90 P…
Обзор BQ 6868L Wide 4/64 ГБ. Смартфон для школьника 2022Обзор BQ 6868L Wide 4/64 ГБ. Смартфон для школьника 2022
Обзор INOI A62 Lite. Недорогой смартфон с 64 Гбайт и 3GОбзор INOI A62 Lite. Недорогой смартфон с 64 Гбайт и 3G
Лучший смартфон Google Pixel в 2022. Параллельный импорт раньше и сейчасЛучший смартфон Google Pixel в 2022. Параллельный импорт раньше и сейчас
Лучший Apple iPhone в 2022 году. Снижение цен на смартфоны в России, самое время братьЛучший Apple iPhone в 2022 году. Снижение цен на смартфоны в России, самое время брать
Обзор vivo T1 6/128 Гб. Тест смартфона с 50 Мп камерой и емким аккумуляторомОбзор vivo T1 6/128 Гб. Тест смартфона с 50 Мп камерой и емким аккумулятором
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor