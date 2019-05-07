Samsung до сих пор не может подтвердить дату отгрузки Galaxy Fold

Совсем недавно компания Samsung отложила отгрузку складного Galaxy Fold как минимум на один месяц. Все началось, когда несколько влиятельных лиц сняли пластиковую пленку с большого внутреннего дисплея устройства на своих обзорах.

Хотя это выглядело как своего рода защитное покрытие, которое можно снять с экрана смартфона, в Samsung Fold было включено предупреждение, в котором недвусмысленно указывалось, что удаление этого слоя пластика может повредить экран. Но это была далеко не единственная проблема с устройством. Один из пользователей каким-то образом попал в зону шарнира, что привело к образованию выпуклости на экране. Другие устройства имели дефектные внутренние дисплеи, которые просто перестали работать.

И вот теперь Samsung разослал электронные письма тем, кто предварительно заказал складное устройство, в котором говорится, что производитель не может подтвердить дату доставки для Galaxy Fold. Те, кто не захотят ждать свой заказ получат полный возврат внесенной суммы денег. А покупатели, которые все таки решат дождаться, могут ответить на электронное письмо Samsung с просьбой отправить их заказ позже. Если этого не сделать и Galaxy Fold не будет готов до 31 мая, заказ будет автоматически отменен, и потребитель получит полный возврат средств.