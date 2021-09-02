Samsung готова показать датчик изображения на 200 Мп

Еще в январе сообщалось, что у Samsung есть несколько интересных новых сенсоров камеры, которые планируется выпустить в этом году, один из которых — сенсор на 200 Мп. С тех пор прошло уже больше 8 месяцев, и, похоже, Samsung готова представить сенсор камеры уже завтра. Новость о запуске поступила от китайского инсайдера под ником Ice Universe, того же источника, который сообщил нам, что Samsung разрабатывает камеру на 200 Мп. Согласно его твиту, опубликованному сегодня, завтра будет анонсирована 200-мегапиксельная камера ISOCELL HP1. Он также сообщил, что Samsung также анонсирует датчик 50 Мп GN5, что удивительно, поскольку еще в феврале компания анонсировала 50 Мп ISOCELL GN2 и уже делает переход на GN5.

Стоит отметить, что сама Samsung не опубликовал никакой информации относительно завтрашнего анонса, что необычно для такого громкого запуска. Мы проверили официальный аккаунт Samsung ISOCELL в Твиттере, чтобы узнать, есть ли намек или тизер, указывающий на завтрашний запуск, но ничего не нашли. Последний твит был 26 августа. Тем не менее, у источника есть за плечами целый список громких сливов, поэтому у нас нет причин сомневаться в нем. Тем не менее, авторы утечки могут ошибаться, и планы запуска могут быть изменены, поэтому мы советуем нашим читателям отнестись к этому с недоверием. Но, в любом случае, сам факт того, что компания создала такой сенсор изображений, уже говорит о многом — это внушительный прогресс в мобильной фотографии.
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