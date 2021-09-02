Samsung готова показать датчик изображения на 200 Мп

Стоит отметить, что сама Samsung не опубликовал никакой информации относительно завтрашнего анонса, что необычно для такого громкого запуска. Мы проверили официальный аккаунт Samsung ISOCELL в Твиттере, чтобы узнать, есть ли намек или тизер, указывающий на завтрашний запуск, но ничего не нашли. Последний твит был 26 августа. Тем не менее, у источника есть за плечами целый список громких сливов, поэтому у нас нет причин сомневаться в нем. Тем не менее, авторы утечки могут ошибаться, и планы запуска могут быть изменены, поэтому мы советуем нашим читателям отнестись к этому с недоверием. Но, в любом случае, сам факт того, что компания создала такой сенсор изображений, уже говорит о многом — это внушительный прогресс в мобильной фотографии.