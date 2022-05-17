Samsung готова выпустить 240-Гц 4K-монитор Odyssey Neo G8

В начале этого года компания Samsung анонсировала монитор Odyssey Neo G8, который первым в мире мог похвастаться разрешением 4K UHD и частотой обновления изображения 240 Гц. Сегодня корейский производитель заявил, что долгожданная новинка скоро появится в продаже. Правда, точная дата и цена по-прежнему не называются.

Odyssey Neo G8 получил 32-дюймовую изогнутую матрицу Quantum Mini LED с разрешением 3840:2160 пикселей, радиусом кривизны 1000 мм, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium Pro для более плавного геймплея, технологий HDR10+ и NVIDIA G-Sync, а также максимальной яркостью 2000 кд/м2.