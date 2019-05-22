Samsung готовит 5-кратный оптический модуль для будущих смартфонов

Компания Samsung начала массовое производство своего нового 5-кратного оптического модуля, который может появится в будущих телефонах Samsung серии Note.

Датчик не будет иметь выступ, благодаря своему тонкому 5-миллиметровому профилю по сравнению с 6-миллиметровой толщиной на предыдущих модулях Samsung. Внутри новый датчик использует преломляющую призму, похожую на P30 Pro, но с круглой линзой. Модуль будет сложен вертикально, что должно помочь уменьшить толщину.

Компания представила образцы снимков в обычном режиме с 2-кратным и 5-кратным увеличением, демонстрируя реальные характеристики. Новая оптика должна помочь Samsung стать конкурентом телеобъективам P30 Pro и Oppo Reno, которые в настоящее время являются одними из лучших.