Samsung готовит четыре конфигурации Galaxy Z Fold 4

Нет сомнений в том, что Galaxy Z Fold 4 готовится стать одним из самых горячих устройств, которые выйдут в этом году, и хотя он будет построен на основе формулы Galaxy S22 Ultra, мы ожидаем некоторых улучшений в целом. Ожидается, что Samsung представит устройства позже в августе этого года, и теперь у нас есть некоторая информация о вариантах цвета и памяти, которые вы получите. По словам Эвана Бласса, Galaxy Z Fold 4 будет доступен в четырех цветовых вариантах. У вас будет возможность купить телефон в бежевом, бордово-красном, серо-зеленом и фантомно-черном цветах. Что касается конфигурации хранилища, вы можете ожидать, что телефон будет доступен в моделях на 128, 256 и 512 ГБ. Тем не менее, Samsung также собирается продавать устройство в версии на 1 ТБ, но версия будет доступна только на ограниченных рынках.

Кроме того, Galaxy Z Fold 4 будет предлагать более широкие дисплеи, рейтинг IPX8, более тонкий и прочный шарнир, более легкий корпус и стереодинамики. К сожалению, в складном корпусе не будет S Pen, но будет поддержка для него. Ранее ходили слухи, что он будет оснащен 50-мегапиксельной основной камерой, 12-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и 10-мегапиксельным телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом. Вы получите 10-мегапиксельную камеру спереди и 16-мегапиксельную камеру под дисплеем. С Galaxy Z Fold 4 вы также можете ожидать батарею емкостью 4400 мАч, быструю зарядку 25 Вт, а также процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1, боковой сканер отпечатков пальцев.