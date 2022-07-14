Samsung готовит четыре конфигурации Galaxy Z Fold 4

Нет сомнений в том, что Galaxy Z Fold 4 готовится стать одним из самых горячих устройств, которые выйдут в этом году, и хотя он будет построен на основе формулы Galaxy S22 Ultra, мы ожидаем некоторых улучшений в целом. Ожидается, что Samsung представит устройства позже в августе этого года, и теперь у нас есть некоторая информация о вариантах цвета и памяти, которые вы получите. По словам Эвана Бласса, Galaxy Z Fold 4 будет доступен в четырех цветовых вариантах. У вас будет возможность купить телефон в бежевом, бордово-красном, серо-зеленом и фантомно-черном цветах. Что касается конфигурации хранилища, вы можете ожидать, что телефон будет доступен в моделях на 128, 256 и 512 ГБ. Тем не менее, Samsung также собирается продавать устройство в версии на 1 ТБ, но версия будет доступна только на ограниченных рынках.

Кроме того, Galaxy Z Fold 4 будет предлагать более широкие дисплеи, рейтинг IPX8, более тонкий и прочный шарнир, более легкий корпус и стереодинамики. К сожалению, в складном корпусе не будет S Pen, но будет поддержка для него. Ранее ходили слухи, что он будет оснащен 50-мегапиксельной основной камерой, 12-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и 10-мегапиксельным телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом. Вы получите 10-мегапиксельную камеру спереди и 16-мегапиксельную камеру под дисплеем. С Galaxy Z Fold 4 вы также можете ожидать батарею емкостью 4400 мАч, быструю зарядку 25 Вт, а также процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1, боковой сканер отпечатков пальцев.
Смартфон Infinix Zero Ultra получит 180-Вт зарядку …
Сетевые источники поделились подробностями о флагманском смартфоне Infinix Zero Ultra, официальная презен…
Infinix Note 12 VIP появился в продаже…
Сетевые источники сообщают о старте продаж смартфона Infinix Note 12 VIP, который был представлен пару не…
Как снимает Redmi Note 11T Pro+? Первые фото …
Руководитель Xiaomi и Redmi Лу Вейбинг опубликовал новые тизеры, посвященные смартфону Redmi Note 11T Pro…
Представлен смартфон Oppo A77 5G с Dimensity 810…
Oppo представила в Таиланде телефон среднего класса Oppo A77 5G. Смартфон оснащен дисплеем с каплевидным …
Телефон Philips Xenium E2301 оценен в 4 тысячи рублей…
В России представили телефон Philips Xenium E2301, который может похвастаться защищённым корпусом. Новинк…
Oppo F21 Pro 5G и Reno 7 Z 5G получают бета-версию Android 1…
Компания Oppo сообщила о запуске бета-программы Android 12 для смартфонов Oppo F21 Pro 5G и Reno 7 Z 5G. …
Samsung выпускает обновление для Galaxy S22, S22+ и S22 Ultr…
Линейка смартфонов Galaxy S22 получило новое обновление. На данный момент, это касается только устройств …
ASUS выпустит ROG Phone 6 уже 5 июля…
ASUS выпустит свой ROG Phone 6 5 июля, согласно различным тизерам, представленным тайваньским производите…
Сравнение Apple iPhone 13Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащениеСравнение Apple iPhone 13Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащение
Обзор INOI A22 Lite. Недорогой Adnroid смартфон для звонков и сообщенийОбзор INOI A22 Lite. Недорогой Adnroid смартфон для звонков и сообщений
Обзор vivo V23e. Стиль, автономность, 50 Мп фронтальная камера и яркий дисплейОбзор vivo V23e. Стиль, автономность, 50 Мп фронтальная камера и яркий дисплей
Обзор BQ CLEVER 5765L. Недорогой смартфон с Android 11Обзор BQ CLEVER 5765L. Недорогой смартфон с Android 11
Обзор realme GT 5G 8/128GB. Новый «Топ за свои деньги»Обзор realme GT 5G 8/128GB. Новый «Топ за свои деньги»
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor