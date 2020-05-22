Samsung готовит гибкий смартфон нового поколения

Некоторое время назад в продажу поступили смартфоны с гибким дисплеем, которые понравились аудитории благодаря своим уникальным функциям и возможностям. Проблема только в том, что производитель никак не может совладать с гибким дисплеем, который при перегибе рано или поздно просто трескается. Для того, чтобы эту проблему исправить, в компании Samsung придумали систему дисплея с обратным перегибом. То есть, смартфон будет выгибаться в обратную сторону, а не внутрь, так что можно будет смело говорить о более длительном сроке службы. Правда, пока что это только концепт, а не полноценный гаджет для релиза, так что пока рано говорить о том, как себя будет вести данный гаджет. Подождем официального анонса и тогда уже обсудим этот момент.