Samsung готовит к релизу наушники Galaxy Buds 3

Если верить информации различного рода инсайдеров, то ожидается, что компания Samsung официально представит новые беспроводные наушники Galaxy Buds 3 на следующем мероприятии Unpacked в начале июля вместе со складными смартфонами Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6, а также умными часами нового поколения Galaxy Watch7 и Galaxy Watch Ultra. Кроме того, сегодня один из производителей чехлов, который, видимо, получил чертежи новой продукции от самой компании Samsung, раскрыл дизайн беспроводных наушников Buds 3 вместе с их футляром. В результате производителю удалось подтвердить ранее слитые данные о том, что Samsung планирует в ближайшем будущем изменить дизайн своих наушников.

И хотя наушники с дизайном в формате стержня обычно сразу воспринимаются как подражание дизайну Apple, которая первой начала выпускать наушники в этом формате, а затем все начали просто копировать дизайн AirPods и вешний вид этих наушников, Galaxy Buds 3, которые были слиты на новых изображениях, выглядят достаточно аутентично и уникально. Особенно благодаря более угловатому дизайну стержня по сравнению с продуктами Apple, где дизайнеры предпочитают использовать больше закруглений и плавных переходов. При этом наушники Galaxy Buds 3 должны иметь активное шумоподавление, и весьма вероятно, что Samsung также выпустит Galaxy Buds 3 Pro, который предоставят более качественный звук, вероятно, больше фишек и будут продаваться по более высокой стоимости. Но пока что это лишь предположения.