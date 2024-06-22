Samsung готовит к релизу наушники Galaxy Buds 3

И хотя наушники с дизайном в формате стержня обычно сразу воспринимаются как подражание дизайну Apple, которая первой начала выпускать наушники в этом формате, а затем все начали просто копировать дизайн AirPods и вешний вид этих наушников, Galaxy Buds 3, которые были слиты на новых изображениях, выглядят достаточно аутентично и уникально. Особенно благодаря более угловатому дизайну стержня по сравнению с продуктами Apple, где дизайнеры предпочитают использовать больше закруглений и плавных переходов. При этом наушники Galaxy Buds 3 должны иметь активное шумоподавление, и весьма вероятно, что Samsung также выпустит Galaxy Buds 3 Pro, который предоставят более качественный звук, вероятно, больше фишек и будут продаваться по более высокой стоимости. Но пока что это лишь предположения.