Samsung готовит к релизу память UFS 5.0 в 2027 году

Компания Samsung, без всякого сомнения, является одним из лидеров в области технологий памяти DRAM и UFS. И если верить информации от инсайдеров, знакомых с этой отраслью производства, компания разрабатывает следующее поколение быстрой и эффективной памяти — стандарт UFS 5.0. Но, к сожалению, по данным журналистов, мы не увидим новую технологию до 2027 года, так что ожидать существенного прироста производительности памяти в ближайшем будущем не стоит. Но, безусловно, память будут развивать, так как требования к памяти будут постепенно увеличиваться с каждым годом. Особенно с участием искусственного интеллекта в большинстве процессов, которые в последнее время представлены на рынке. Сейчас на компании, которые занимаются выпуском передовой памяти, возложено дополнительное давление, потому что производителям смартфонов нужна память нового поколения, способная нативно запускать большие языковые модели.

Со стандартом UFS 5.0, который, как утверждается западными специалистами, достигнет максимальной теоретической пропускной способности 10 ГБ/сек, производитель сможет показать приличный прирост скорости передачи данных. У UFS 4.0 с пределом в 4 линии чипы памяти могут достигать скорости до 8 ГБ/сек, но Samsung планирует представить эту более быструю версию UFS 4.0 только в 2025 году. И это вполне логично — в будущем для запуска больших языковых моделей непосредственно на устройстве Android-смартфонам может потребоваться использовать 20 ГБ ОЗУ, плюс очень важно, чтобы устройства были оборудованы чипами памяти, способными обрабатывать данные с невероятной скоростью.
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