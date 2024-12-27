Samsung готовит к релизу смартфон Galaxy Z Flip7

Компания Samsung обычно анонсирует свои новые складные устройства в июле, так что свежую новинку, теоретически, стоит ждать более чем через полгода, но корейское издание The Elec уже сегодня сообщило, что будущий Galaxy Z Flip7 будет оснащён новым мобильным процессором Exynos 2500 собственного производства. К сожалению, инсайдер не может дать больше деталей, но он уверяет, что руководство компании уже приняло такое решение и в ближайшем будущем его будут применять не только к этому складному гаджету. Стоит напомнить, что процессор Exynos 2500 будет производиться по второму поколению 3-нм техпроцесса под названием Samsung SF3 и предполагается, что новый чип получит 10-ядерный кластер ядер с основным ядром, которая работает на тактовой частоте в 3,3 ГГц, двумя высокопроизводительными ядрами с тактовой частотой до 2,75 ГГц, пятью ядрами с частотой на уровне 2,36 ГГц и двумя энергоэффективными ядрами по 1,8 ГГц.

Кроме того, флагманский процессор компании Samsung, скорее всего, будет оснащён графическим процессором Xclipse 950 с архитектурой AMD RDNA. И согласно последним данным массовое производство процессора Exynos 2500 начнётся в начале 2025 года — Samsung планирует выпустить 229,4 миллиона смартфонов в 2025 году, из которых на Z Fold7 придётся около 3 миллионов единиц. С таким объёмом производства собственных процессоров производитель должен справиться, особенно если гаджет планируют выпустить только летом следующего года.