Samsung готовит крупный апдейт Internet Browser

Ещё одна новая функция называется Ask AI. Похоже, она может быть глубже интегрирована в систему и потребовать смартфон Samsung, поскольку, по сообщениям, работает на базе технологий Perplexity AI и больше напоминает системный инструмент, а не обычную функцию браузера. Судя по короткому видео, которое удалось запустить журналистам из SammyGuru, принцип работы довольно простой — искусственный интеллект анализирует страницы, которые вы просматриваете, и предлагает ответы и рекомендации. При этом речь идёт не просто о распознавании текста на экране — система интегрирована напрямую в браузер и получает данные из него, включая историю просмотра и, возможно, часть персональной информации. Интересно будет увидеть, как Samsung решит вопрос конфиденциальности, так как не все захотят отдавать ИИ свои персональные данные и историю.