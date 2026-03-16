Samsung готовит крупный апдейт Internet Browser

По имеющимся данным, браузер Samsung Internet Browser вскоре получит режим многоконного просмотра и работу в раздёленном экране. Эта функция появится вместе с One UI 9, хотя, вероятно, не будет жёстко привязана к оболочке Samsung, поскольку аналогичная возможность уже реализована в версии Google Chrome для Android. Она позволяет открывать сразу несколько окон и одновременно просматривать два активных сайта, вместо того чтобы постоянно переключаться между вкладками. На устройствах с большим экраном, таких как Samsung Galaxy Z Fold 7, можно будет держать открытыми даже три активных окна браузера одновременно.

Ещё одна новая функция называется Ask AI. Похоже, она может быть глубже интегрирована в систему и потребовать смартфон Samsung, поскольку, по сообщениям, работает на базе технологий Perplexity AI и больше напоминает системный инструмент, а не обычную функцию браузера. Судя по короткому видео, которое удалось запустить журналистам из SammyGuru, принцип работы довольно простой — искусственный интеллект анализирует страницы, которые вы просматриваете, и предлагает ответы и рекомендации. При этом речь идёт не просто о распознавании текста на экране — система интегрирована напрямую в браузер и получает данные из него, включая историю просмотра и, возможно, часть персональной информации. Интересно будет увидеть, как Samsung решит вопрос конфиденциальности, так как не все захотят отдавать ИИ свои персональные данные и историю.