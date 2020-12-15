Samsung готовит много складных смартфонов на 2021 год

Если ранее ещё не было ясно, что Samsung делает ставку на складные устройства, то эта новость о планах компании на 2021 год в отношении линейки продуктов может развеять эти сомнения. В сети уже гуляет информация от достаточно достоверных источников о том, что производитель запланировал на следующий год сразу четыре складных смартфона с гибким дисплеем. Правда, четыре гаджета будут разделены по двум линейка. В 2021 году складные смартфоны Samsung по-прежнему будут состоять из линеек Fold и Flip. Samsung, похоже, больше заинтересован в доработке того, что уже достаточно неплохо себя показало в продаже. И если технологии действительно станут более продвинутыми, то можно будет с удовольствием заниматься привыканием к складному гаджету.

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